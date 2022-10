Barcellona, Kounde brucia le tappe: sarà a disposizione di Xavi contro l’Inter?

Buone notizie per Xavi e per il Barcellona: Jules Kounde, assente nel match di martedì contro l'Inter per infortunio, sta accorciando i tempi di recupero, tanto che potrebbe essere a disposizione già per la sfida di mercoledì contro i nerazzurri. Uno scenario difficile, ma non impossibile, come scrive Sport: tutto dipenderà dalle sensazioni del calciatore, che stanno migliorando sempre di più, a patto che i rischi di una eventualr ricaduta possano essere ridotti al minimo.