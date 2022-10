Barcellona, Laporta chiama a raccolta i tifosi: “Riempiamo il Camp Nou, c’è bisogno di voi”

Joan Laporta, presidente del Barcellona, ha voluto chiamare a raccolta i tifosi catalani in vista del match di domani contro l'Inter: "Ci auguriamo che tutti i tifosi catalani vengano allo Spotify Camp Nou. Abbiamo bisogno di voi più che mai. La squadra ha bisogno del supporto di tutti voi in una partita in cui ci giochiamo molto. Dobbiamo ricordare le notti magiche della Champions League in cui i tifosi ci hanno aiutato a vincere. È molto importante che voi veniate. Il Camp Nou deve essere un grido per i nostri giocatori. Sicuramente i giocatori daranno tutto. Dobbiamo aiutarli a vincere. Questo deve essere molto chiaro".