UFFICIALE – Il Barça contro l’accordo Liga-CVC: “Firma inopportuna: vogliamo…”

Attraverso un comunicato ufficiale, il Barcellona ha voluto prendere le distanze dall'accordo siglato ieri tra il fondo CVC Capital e La Liga

FC Barcelona ritiene che l'operazione resa pubblica non sia stata sufficientemente verificata con i club (titolari dei diritti televisivi); che il suo importo non è congruente con gli anni di durata e che l'accordo vada ad inficiare i diritti TV per i prossimi 50 anni. Il Club considera inopportuna la firma di un contratto di mezzo secolo viste le incertezze che da sempre circondano il mondo del calcio. Le condizioni del contratto di cui parla LaLiga condannano il futuro del FC Barcellona in termini di diritti audiovisivi. L'FC Barcelona vuole mostrare la sua sorpresa per un accordo promosso da Laliga in cui non sono stati ascoltati i pareri delle squadre, come lo stesso FC Barcelona. In più, non sono state mostrate nemmeno opzioni offerte dai competitor per poter valutare vantaggi e svantaggi in uno scenario con molte domande come il post-pandemico".