Barcellona, avviso all’Inter? Presentata la nuova maglia, scelto Messi come testimonial

Il Barcellona prova a stoppare sul nascere le voci di un possibile addio di Lionel Messi (direzione Inter?): il club catalano ha presentato la nuova maglia da trasferta per la stagione 2020/21, e come testimonial è stato scelto proprio il fuoriclasse argentino. Niente di strano in condizioni normali, essendo Messi simbolo dei blaugrana e icona mondiale a livello di marketing, ma i recenti rumors di dissidi con la società e il rinnovo di contratto ancora non arrivato hanno fatto nascere diverse voci di mercato sul suo conto. Un’ulteriore conferma della sua incedibilità?