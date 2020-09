Sport / Barcellona, ora Messi può restare: l’argentino medita l’addio tra un anno per non…

Lionel Messi cambia idea e sta valutando l’idea di restare un altro anno a Barcellona. Secondo quanto riferisce il quotidiano spagnolo Sport, il fuoriclasse argentino potrebbe rispettare l’ultimo anno di contratto con il club catalano e partire a parametro zero nel 2021.

Il numero 10 sta meditando e non ha ancora preso una decisione. Al momento Messi continua a non uscire allo scoperto dopo aver comunicato la decisione di lasciare il Barcellona attraverso il Burofax e non vorrebbe terminare il suo rapporto con il Barcellona in maniera burrascosa con una battaglia legale da intraprendere con la società capitanata dal presidente Bartomeu, che ha già fatto sapere di non voler lasciar partire l’attaccante di Rosario. Dal canto suo, il numero uno blaugrana è pronto a fare causa a Messi in caso di partenza.

Ora, dunque, tocca all’argentino fare la prossima mossa in quello che è diventato un vero e proprio caso.