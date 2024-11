Barcellona e Nike, due marchi leader nel settore sportivo, hanno annunciato un accordo di partnership pluriennale, a partire da questa stagione, che introduce un nuovo modello strategico collaborativo tra le due organizzazioni. Questa nuova partnership consolida Nike come Main Partner del Club e Official Technical Partner per tutti i team professionistici e amatoriali, offrendo un modello che rafforza l'associazione dei marchi e alimenta la crescita del business globale del retail e delle licenze.