Barcellona, Piqué dice sì e si taglia ancora lo stipendio

Gerard Piqué, e non è la prima volta, corre al capezzale del Barcellona. Il difensore spagnolo, nato e cresciuto calcisticamente nel club catalano, secondo quanto riporta il quotidiano As, ha deciso di abbassare nuovamente i parametri economici del proprio ingaggio, in modo da favorire l'iscrizione dei neoacquisti nei registri de LaLiga.