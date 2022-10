Sky – Barcellona, da de Jong al tridente: la probabile formazione anti-Inter

Le scelte di Xavi per Barcellona-Inter di questa sera. Si avvicina il match in programma alle 21 al Camp Nou e l’allenatore ha le idee chiare sull’indici titolare. Ecco la probabile formazione secondo quanto riportato da Sky Sport.

“Per questa decisiva sfida Xavi dovrebbe affidarsi al 3-4-3 con De Jong, Piquè e Eric Garcia a difendere la porta di ter Stegen. A centrocampo Sergi Roberto e Gavi dovrebbero agire sulle fasce con la coppia Busquets e Pedri in mezzo. Davanti spazio al tridente composto da Dembelè e Ansu Fati a supporto di Robert Lewandowski. In alternativa Xavi potrebbe optare per un più classico 4-3-3. Nel caso rimarrebbe fuori De Jong per far spazio a Marcos Alonso sulla sinistra.