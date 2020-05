Il futuro di Rafinha Alcantara può essere in Inghilterra: secondo quanto scrive il Mundo Deportivo, sull’ex centrocampista dell’Inter sarebbe piombato l’Arsenal, a caccia di rinforzi di qualità per il proprio reparto mediano. Nel caso in cui l’operazione dovesse concretizzarsi, il Barcellona potrebbe incassare circa 16 milioni di euro, valore della clausola rescissoria del giocatore.