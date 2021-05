Il Barça negozia per rifinanziare 500 mln di debiti: la strategia del club

Il presidente e il consiglio del Barcellona stanno cercando di rifinanziare il debito di 500 milioni di euro del club

Nelle trattative, il club cercherà di ammortizzare i 200 milioni di obbligazioni e altri 280 milioni sotto diverse forme finanziarie. Il Barcellona sta valutando la migliore opzione per poter portare a termine un'operazione decisiva per l'economia e per il futuro del club. Tra queste, la società individuerà quella che offre le migliori condizioni per ridurre il tasso di interesse.