Inter, dalle vittorie contro Barcellona e Sassuolo un insegnamento: Inzaghi indica la via

Due successi in pochi giorni per i nerazzurri, che ritrovano antiche certezze e guardano al futuro con rinnovato entusiasmo

Una vittoria fondamentale, che dà continuità a quella di pochi giorni prima contro il Barcellona: l'Inter batte il Sassuolo e ritrova i 3 punti in campionato, ma soprattutto sembra aver ritrovato se stessa. Come scrive La Gazzetta dello Sport, la banda di Inzaghi torna da Reggio Emilia con antiche certezze e rinnovato entusiasmo: "Saranno pure d'oro massiccio questi tre punti strappati a Reggio Emilia, ma forse qualcosa intrigava di più Simone Inzaghi: il tecnico nerazzurro guardava allo spirito almeno quanto ai gol, all'anima e non solo alla classifica. Chiedeva la stessa umiltà vista col Barcellona pure contro un rivale meno nobile come il Sassuolo. Del resto, lo aveva ripetuto allo sfinimento ai suoi nei giorni dopo l'impresa: solo con coesione e fatica di gruppo, l'Inter sarebbe tornata davvero Inter. A Reggio Emilia le aspettative di Inzaghi non sono state deluse e adesso può guardare alla Catalogna con ancor più fiducia, nonostante si prolunghi il via vai dai medici".