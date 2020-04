Inter, concorrenza dalla Premier per Semedo: scambio con un ex nerazzurro?

In attesa di riprende a giocare, le società programmano il futuro e il prossimo mercato estivo. Tra i club più attivi c’è il Barcellona, che nonostante la profonda crisi economica causata dal Coronavirus continua a lavorare per regalare a Quique Setien grandi colpi.

Oltre a Lautaro Martinez, il grande obiettivo di mercato per l’attacco insieme a Neymar, il club blaugrana è alla caccia del sostituto di Nelson Semedo, nel mirino dell’Inter di Conte e non solo: secondo quanto riferisce il Telegraph, il terzino ex Benfica può lasciare la Catalogna e potrebbe essere inserito in una trattativa con il Manchester City nell’ambito di uno scambio con Joao Cancelo.