Barcellona, terminato l’incontro tra Valverde e Bartomeu: ore calde per il futuro del tecnico

Ore calde per il futuro di Ernesto Valverde: il tecnico del Barcellona, al termine dell’allenamento del mattino, ha avuto un incontro della durata di un’ora circa con Josep Bartomeu, presidente del club. Come riporta il Mundo Deportivo, il numero uno catalano si recherà ora al Camp Nou, dove alle 15 inizierà il consiglio di amministrazione del club. Da questa decisione potrebbe dipendere il futuro di Arturo Vidal, in rotta proprio con Valverde e da tempo nel mirino dell’Inter.