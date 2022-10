Barcellona, si pensa ancora al ko con l’Inter: 3 gli errori individuati da Xavi

In casa Barcellona non si è ancora smesso di pensare alla sconfitta di martedì sera contro l'Inter. Come scrive il Mundo Deportivo, il tecnico Xavi ha analizzato a lungo il match contro i nerazzurri e ha individuato 3 errori principali. Il primo, quello di aver sfruttato poco l'uno contro uno, una situazione di gioco che faceva parte del piano iniziale e non eseguito come previsto. Il secondo è stato quelo di aver attaccato poco gli spazi con i tagli sia degli attaccanti che delle mezz'ali. Infine, è mancato il tiro da fuori area, ancor più importante contro difese molto chiuse come quella dell'Inter.