Barcellona, Xavi in conferenza: “Grande ingiustizia, sono indignato. L’Inter…”

Le parole del tecnico blaugrana dopo la partita di questa sera con l'Inter

Daniele Vitiello

Xavi, allenatore del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa dopo la gara disputata con l'Inter questa sera. Ecco le sue parole, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it al Meazza: "Abbiamo fatto fatica nel far circolare la palla. Nel secondo tempo abbiamo giocato meglio rispetto al primo, abbiamo trovato buoni riferimenti sulle fasce e abbiamo provato in tutti i modi a far gol. Nel primo tempo ci è mancato un po' di ritmo, bisogna fare autocritica al di là delle decisioni arbitrali".

Cosa pensi dell'arbitraggio? Ha condizionato la partita?

"Sono indignato. E' la mia opinione ovviamente, avrei voluto parlare con l'arbitro e chiedere il perché di quel fischio sul gol annullato e il mancato rigore. E' un'ingiustizia, ma è il calcio. Mancano tre finali ancora, abbiamo già perso a Monaco, dobbiamo riprendere intensità e ritmo, ma c'è un po' di indignazione oggi".

Più indignato per il gol annullato o per il rigore non fischiato?

"In generale è stata una grande ingiustizia e non posso dire di non essere indignato. L'arbitro deve dare spiegazioni, lo abbiamo detto ieri. Ora dovrebbe uscire e venire a dare spiegazioni, invece va via senza dire niente".

Perché Piquet non è partito titolare?

"Pensavamo fosse meglio far giocare altri. Noi prendiamo queste decisioni per il bene della squadra, subentrando lui ha portato qualità".

Il Barcellona ha fatto la peggior partita della stagione?

"No. Il primo tempo non è stato buono, ma nel secondo tempo abbiamo giocato meglio. Bisogna far girare meglio la palla, la partita chiedeva più ritmo".

Ti preoccupa lo stato d'animo e mentale della squadra in Champions League?

"Sicuramente bisogna riflettere su queste due sconfitte. La settimana prossima con l'Inter in casa sarà una finale. Oggi abbiamo fallito, le prossime saranno partite fondamentali. Nel primo tempo non siamo stati a livello della competizione".

Ti aspettavi un'Inter così bassa?

"Ci abbiamo provato in tutti i modi ad entrare dentro. Il loro è un 5-3-2 molto chiaro, l'Inter si è chiusa bene e ha trovato il gol fuori area. Poi hanno gestito bene il risultato. A noi è mancato l'ultimo passaggio per fare la differenza. Abbiamo creato occasioni, magari potevamo tirare più da fuori area".

Il gioco della squadra ti consola?

"No, perché abbiamo perso due gare in Champions League. Dobbiamo fare autocritica al di là dell'arbitro, bisogna giocare con più dinamismo e questo ci è mancato nel primo tempo".

Continui a pensare che il Bayern sia di un altro livello?

"Abbiamo tre finali davanti. Una partita di Liga domenica, poi l'Inter in casa e così sarà anche contro il Bayern per qualificarci agli ottavi. Proveremo a vincerle tutte".

Ti ha sorpreso l'Inter stasera?

"Ci aspettavamo questa Inter. Forse non così difensiva, ma sapevamo che facevano transizioni e giravano molto velocemente la palla. E' un peccato, avremmo meritato almeno un pareggio. Il calcio però è così: sono arrivate due sconfitte che potevano essere risultati diversi".