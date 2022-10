Barcellona, ricorso dei soci all’UE: la cessione di Messi “senza regole”

Durante l'udienza di questa mattina, Branco ha denunciato una "capitalizzazione strisciante" del calcio e un controllo sulla governance dello sport "lasciato all'Uefa", ente di diritto privato con sede in Svizzera. "Si ritiene che i sostenitori e l'UE non posseggano voce in capitolo", ha lamentato l'avvocato.

Bruno Stromsky, del servizio giuridico della Commissione, ha respinto queste argomentazioni. "Le disparità lamentate dai ricorrenti non rientrano negli aiuti di Stato", ha affermato. Ha quindi sottolineato che non c'è "alcuna revisione giudiziaria" o possibile ricorso da parte di un individuo contro la decisione dell'Esecutivo europeo di non indagare. "Lo stesso Barcellona non ha sporto denuncia" e ci sarebbe il "rischio di strumentalizzazione della legge sugli aiuti di Stato", ha concluso Bruno Stromsky.