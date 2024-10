Barella, Roma nel mirino. “Da capire come intenderà impiegarlo Inzaghi”

Il calciatore ieri ha lavorato anche nel giorno libero proprio per accelerare il suo recupero in vista del ritorno in campo dei nerazzurri dopo la sosta delle Nazionali. Aveva saltato anche la penultima pausa perché era stato operato al naso. Anche quella volta il giocatore si era allenato anche nel giorno libero per tornare in campo prima possibile. "Da valutare come Inzaghi intenderà utilizzarlo, considerando che nelle due settimane dalla ripresa in poi il calendario dell'Inter continuerà ad essere molto fitto, con 6 partite in 16 giorni (tra cui Roma e Juve in campionato, Young Boys e Arsenal in Champions)", scrive La Gazzetta dello Sport.