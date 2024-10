La sosta aiuterà l'Inter a ritrovare i pezzi mancanti della rosa e a svuotare l'infermeria. Ecco le ultime in casa nerazzurra dal Corriere dello Sport: "Non avendo impegni supplementari, contro l’Udinese i volti nuovi sono stati soltanto 3. Tra Stella Rossa e Torino, invece, Inzaghi ha letteralmente rivoluzionato la squadra: 7 cambi in entrambe le partite.