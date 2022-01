ITV – Barella, aggettivi terminati: fondamentale per l’Inter, quantità e qualità

Il centrocampista nerazzurro si sta confermando un elemento imprescindibile anche sotto la gestione Inzaghi

Da Conte a Inzaghi, la musica non è cambiata per Nicolò Barella: il centrocampista classe '97 si sta confermando anche in questa stagione un elemento fondamentale per l'Inter, in grado di unire qualità e quantità. In nerazzurro così come in Nazionale, con il ct Mancini che non può fare a meno di lui.