Inter, la famiglia Barella si allarga: arrivati due nuovi amici

Nicolò a 24 anni ha già vinto scudetto ed Europeo e ha una famiglia bellissima che gli riempe la vita

"Basta figlie". Tra i propositi di Nicolò Barella, che ha 24 anni di figlie ne ha tre, c'è anche quello di non allargare ulteriormente la famiglia. Ai Gazzetta Awards ci ha scherzato su, ma ha detto: "Basta figlie". Non è detto che non pensi, magari, al maschietto. Intanto la sua famiglia, composta da tre bimbe, sua moglie Federica e due cagnolini, si è comunque allargata. Sono arrivati 'il sesto e il settimo figlio', così li ha definiti la signora Barella. I due nuovi arrivati sono due coniglietti.