Pagelle Italia, GdS: “Barella degno campione, 7,5. Bastoni invecchierà a Coverciano”

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha stilato i voti dell'Italia vincitrice degli Europei. 7,5 a Barella, 6 a Bastoni

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha stilato i voti dell'Italia vincitrice degli Europei. La Rosea assegna 7,5 a Barella e la spiegazione è la seguente: "Viene da una stagione massacrante come tanti, giocata alla grandissima. E, soprattutto, da 5-6 estati senza vacanze, per ragioni diverse. Solo col Belgio è riuscito a presentare la miglior versione di sè, splendido gol compreso. Ma Mancini non ha mai pensato di rinunciarvi. Troppo prezioso il lavoro di copertura, recupero e attacco della profondità. Semmai è stato sostituito per sfinimento. La sensazione è che la squadra abbia sollecitato poco le sue imbucate offensive. Barella ha dato più di quanto ricevuto. Comunque protagonista e degno campione".

Menzione particolare anche per Bastoni, al quale è stato dato un 6. "Gli tocca solo la partita più mite del torneo, quella col Galles, a qualificazione ottenuta. Ne approfitta per mostrare personalità e talento: non soffre Bale e lancia come sa. Esperienza utile per il futuro, perché invecchierà a Coverciano".