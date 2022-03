Berti: “Non si può criticare Barella. Inter nelle prossime tre devi fare ’10’ punti”

L'ex centrocampista ha detto la sua sul momento no del numero 23: "Forse deve tirare un po' il fiato' e su quello dei nerazzurri

In questo periodo l'Inter non brilla anche perché non brillano i suoi campioni più promettenti, come Lautaro o come Barella. Nicola Berti in lui ci ha visto qualcosa di sé stesso fin dal primo giorno. E in questo momento delicato lo difende dalle colonne del Corriere della Sera. «Però non si può criticare Nicolò, su di lui non ci sono dubbi, ma solo certezze. Forse si sta solo innervosendo perché viene sostituito spesso. Francamente certe scelte non le capisco, uno così in campo deve rimanere fino alla fine».