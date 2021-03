Barella, altra ricorrenza altra bottiglia stappata: “Auguri moglie”

Il giocatore nerazzurro pure stavolta ha festeggiato con del buon vino francese una ricorrenza in famiglia

Non è un social-man. Non lo si vede spesso dire o fare, pubblicare, postare. Nicolò Barella è molto amato dai tifosi nerazzurri che lo inondano di complimenti: quando capita che arrivi un suo post ne approfittano.

Il centrocampista però ha abituato i suoi follower al post delle belle occasioni. Per la nascita della figlia, o il compleanno di una delle altre, ha stappato una bottiglia di vino (francese, puntualmente e spesso pregiata) e ha condiviso il momento nelle sue stories. Lo ha fatto anche stavolta. Mentre si trova in isolamento come il resto dei compagni ha potuto festeggiare comunque il compleanno della moglie Federica, l'amore di una vita, la mamma delle tre bimbe che rallegrano il cuore di papà Barella. Come un buon bicchiere di vino.