Dopo aver battuto il Torino, molti dei calciatori dell'Inter partiranno per raggiungere le rispettive Nazionali. Una sosta provvidenziale per chi deve recuperare da alcuni problemi fisici come Nicolò Barella e Tajon Buchanan: il centrocampista e l'esterno sfrutteranno questi giorni per avvicinarsi al rientro in gruppo, e le sensazioni sono decisamente positive. Una buona notizia per Simone Inzaghi, come scrive il Corriere dello Sport: "La sosta porterà comunque una doppia buona notizia per Inzaghi. Se non ci saranno intoppi, infatti, potrà tornare a contare su Barella e Buchanan".