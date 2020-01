Inter-Cagliari, Barella e Nainggolan a confronto. GdS: “Nicolò esploso: i 45 milioni spesi…”

Inter-Cagliari è anche Barella-Nainggolan. Presente e passato nerazzurro ma anche un percorso in comune in quel di Cagliari, sebbene il classe ’97 abbia potuto apprendere dal belga senza giocarci insieme. “C’era una volta un bambino che amava correre dietro a un pallone e si incantava a guardare gli allenamenti dei più grandi. Li studiava attentamente, aspettando con impazienza il giorno in cui potersi confrontare con loro. Quel bambino, Nicolò Barella, era così orgoglioso da voler sempre sfidare i migliori. Così quando dalla Primavera del Cagliari fu catapultato ad allenarsi in prima squadra, colse al volo l’occasione: in partitella seguiva Radja Nainggolan su ogni zolla del campo e appena riconquistava palla provava a puntarlo per saltarlo in dribbling. Radja e Nicolò col tempo sono diventati amici, quasi fratelli: stessa voglia di vincere, stessa voglia di lottare su ogni pallone e… stesso procuratore, che per loro è qualcosa di più di un semplice agente. Cagliari è l’isola felice, la città che li ha presentati al grande calcio, il trampolino verso la gloria“, spiega La Gazzetta dello Sport che però evidenzia come, nell’anno in cui Barella è stato scelto dall’Inter, Nainggolan è stato scartato da Conte.

NAINGGOLAN E BARELLA

La Rosea sottolinea i numeri della grande stagione di Nainggolan a Cagliari. 4 gol, 5 assist in 17 partite testimoniano l’impatto del Ninja in rossoblù, nonostante le difficoltà dell’ultimo periodo. “Se Radja è rinato, Barella è definitivamente esploso, dimostrando di valere tutti i 45 milioni (bonus compresi) spesi in estate dall’Inter. Impatto devastante anche in Champions, dove ha trovato il suo primo gol con la maglia nerazzurra – per di più a San Siro – contro lo Slavia Praga e conseguito la laurea con lode a Barcellona, nella sfida in casa di Leo Messi. Quel bambino è cresciuto e oggi Radja se lo troverà ancora di fronte, su ogni zolla, a lottare su ogni pallone. Poi ci sarà tempo per prendersi in giro come due vecchi amici. Anzi, fratelli”, chiosa la Rosea.