Barella e Calhanoglu, specialisti degli assist: al top in Italia e in Europa, i numeri

I due centrocampisti dell'Inter si stanno distinguendo per la loro capacità di mandare in rete i compagni di squadra

Fabio Alampi

Protagonisti del secondo gol messo a segno contro la Salernitana, Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu stanno tornando a essere due dei punti di forza dell'Inter. I due centrocampisti nerazzurri si stanno distinguendo nelle ultime stagioni soprattutto su un fondamentale: l'assist. Numeri che li portano al top in Italia e in Europa, come scrive La Gazzetta dello Sport: "Dal 2019 a oggi, gli unici in grado di tenere testa alla coppia nerazzurra dentro i confini della serie A sono stati Milinkovic-Savic e Berardi, entrambi a quota 31 assist. Ma entrambi sono stati scavalcati proprio ieri da Calhanoglu, nuovo primatista solitario con 32 assist confezionati in campionato con le maglie di Milan e Inter. Subito dietro, a completare il podio, ecco Barella, che ieri ha messo in cascina il 27° passaggio decisivo servendo a Lautaro il pallone del momentaneo 1-0.

Se quella di mandare a segno i compagni è un'arte che il turco ha sempre coltivato ovunque ha giocato, basti ricordare i 49 assist in maglia rossonera e i 29 prima ancora con quella del Bayer Leverkusen, per Barella è invece una virtù scoperta soprattutto grazie a Inzaghi. È con lui infatti che il sardo ha per la prima volta raggiunto la doppia cifra di assist (13 lo scorso anno) e quest'anno è già a quota quattro nelle prime dieci giornate".

"Il confronto con gli altri specialisti in giro per l'Europa nelle ultime tre stagioni? Stando ai dati raccolti da Opta, i due nerazzurri lo reggono alla grande, lottando gomito a gomito con nomi del calibro di Salah e Di Maria (entrambi a quota 31 assist). Salvo i prime tre in classifica, vale a dire Muller (60 assist), Messi (51) e De Bruyne (49), i due nerazzurri se la giocano con chiunque. Per l'esattezza, Calhanoglu è attualmente al quinto posto assoluto nei primi cinque campionati europei, subito dietro allo juventino Kostic che occupa il quarto posto con 36 assist (di cui due in maglia bianconera). Barella, invece, occupa il nono posto assoluto insieme al laziale Luis Alberto. Nella speciale top 10 europea, solo il Liverpool vanta più specialisti dell'ultimo passaggio, vale a dire tre: Alexander Arnold (a quota 32 assist), Salah (31) e Robertson (30)".