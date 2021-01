Pusceddu: “Barella? Il numero uno all’Inter e in Italia: PSG, Barça e Real farebbero carte false”

Vittorio Pusceddu, ex calciatore, ha parlato a ‘Stadio Aperto‘ su TMW Radio: “Barella? Si vedeva che fosse un predestinato, anche se non a questi livelli di maturazione, così giovane. Sta dimostrando il suo valore, e per me è il miglior centrocampista che c’è in Italia, ed anche a livello europeo credo che Real Madrid, Barcellona e PSG faranno carte false per portarselo via“.

Lui il vero pilastro per Conte?

“Per me è lui il migliore, senza nulla togliere a Brozovic e Vidal: è davvero il fulcro del centrocampo, quello che fa ripartire l’azione in velocità dopo aver recuperato palla. Ha tutte le doti per mostrare il suo valore, e ancora è in una fase in cui può migliorare”.