Inter, non solo la vittoria. Barella e Chalanoglu a caccia di un record nerazzurro

I due centrocampisti potrebbero diventare i migliori assistman degli ultimi 17 anni di Inter

L’Inter gioca oggi l’ultima gara della stagione, alle 18 a San Siro arriva la Samp di Giampaolo. I nerazzurri devono vincere e sperare nella sconfitta del Milan, ma ci sono anche altri obiettivi da poter raggiungere. Barella e Chalanoglu sono a caccia del record di assist per l’Inter.

“Più volte si è sottolineato quanto il centrocampo dei nerazzurri sia un reparto senza eguali in questo campionato, con i tre centrali che riescono a completarsi alla perfezione e a sfruttare ognuno i propri punti di forza. Tutti diversi ma tutti dediti alla causa di Inzaghi, spiccano anche per l'efficacia nella manovra offensiva. Se Marcelo Brozovic è un maestro nel favorire occasioni da gol con traiettorie complesse pescate in un paio di tempi di gioco, Barella e Calhanoglu sono specializzati negli assist”, analizza Gazzetta.it.