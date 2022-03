Inter, per Barella decisivo il confronto con Inzaghi: ecco i temi del colloquio

Il centrocampista nerazzurro, dopo un periodo di appannamento, è tornato ai suoi livelli, disputando una prova di altissimo livello

Venerdì sera, in occasione della goleada dell'Inter sulla Salernitana, si è finalmente rivisto il vero Nicolò Barella : il centrocampista nerazzurro, dopo un periodo di appannamento, è tornato ai suoi livelli, disputando una prova di altissimo livello impreziosita da due assist. Decisivo, secondo La Gazzetta dello Sport, il ruolo di Simone Inzaghi e del suo staff in queste settimane:

"Nel recupero di Barella è stato fondamentale il lavoro di Simone Inzaghi e del suo staff, con cui Nicolò si è confrontato molto recentemente. Il tecnico ha fatto da psicologo, ma anche un po' da fratello maggiore. Gli ha trasmesso tutta la fiducia di cui aveva bisogno, coccolandolo e rincuorandolo. E gli ha ricordato quanto sia importante per la squadra e per tutto l'ambiente: lo ha fatto per tutta la settimana, alla fine di ogni allenamento. Con colloqui individuali e motivazionali nel suo ufficio. In fondo lui è capitan futuro, il leader designato, l'uomo intorno a cui l'Inter vuole costruire una nuova dinastia".