Milan-Inter, Barella sostituito da Vidal: solo crampi per Nicolò

Il giocatore nerazzurro ha fatto preoccupare tutti per essersi toccato dietro la coscia ma non dovrebbe trattarsi di nulla di serio

In un'azione di gioco, nella foga, era uscito saltellando fuori dal campo. E si era toccato dietro la coscia. Un attimo di panico per i tifosi dell'Inter. Barella è stato immediatamente sostituito da Conte e dal suo staff che hanno mandato in campo, al suo posto, Arturo Vidal. Il centrocampista italiano ha fatto preoccupare tutti, ma pare sia uscito solo per crampi. È uno degli insostituibili del tecnico nerazzurro.