Inter, Barella e Dimarco già in palla. Mkhitaryan opzione di lusso per Inzaghi. Col Napoli…

"Il trionfo finale ha fatto dimenticare a Lautaro un torneo sofferto: partito titolare, è finito all'ombra del giovane Julian Alvarez. In gol solo nella serie dei rigori contro l'Olanda. Quattro occasioni sprecate anche in finale, anche se ha determinato il tap in di Messi. Ai suoi errori hanno fatto eco quelli di Lukaku che hanno pesato sulla sorte del Belgio. Eliminato ai quarti Dumfries, ma ha lasciato una bella impressione: i gol, 2 assist, un match da MVP. Ottimo anche il Mondiale di Brozovic, medaglia di bronzo. Onana, in fuga dal c.t. con cui ha litigato, se non altro, non si è esposto a infortuni. Nessun minuto per De Vrij, che ha perso la prima fila anche in nazionale, Avesse giocato un po', a Inzaghi non sarebbe spiaciuto. Troppo a riposo", analizza La Gazzetta dello Sport.