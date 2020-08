“È più facile giocare con grandi attaccanti come Lautaro e Lukaku, ma anche Alexis (Sanchez, ndr)“. Nicolò Barella ha parlato ai microfoni di Inter TV dopo il successo per 5-0 nella semifinale di Europa League contro lo Shakhtar Donetsk. “Abbiamo dimostrato di essere una grande squadra. Ci è voluto del tempo perché inizia un nuovo ciclo, abbiamo commesso qualche sbaglio che è ci è servito come step“.

Poi un saluto ai tifosi: “Ci vediamo in finale“.