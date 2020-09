GdS – Italia, le pagelle: Barella è dovunque. Sensi decisivo ma non un Jorginho: ormai è un…

Nella serata deludente dell’Italia, tra le note positive ci sono sicuramente i due calciatori dell’Inter Nicolò Barella e Stefano Sensi. E se il secondo ha realizzato la rete degli ‘Azzurri’ guidati dal commissario tecnico Roberto Mancini, il primo è stato il migliore secondo La Gazzetta dello Sport.

La Rosea ha dato un 6,5 all’ex Cagliari, motivando così la scelta: “Nessuno è esaltante, ma almeno lui è carico dall’Europa League e si vede. Spinge, è dovunque. Un po’ sacrificato in appoggio a Sensi“. Stesso voto anche per il compagno all’Inter e di reparto: “Secondo gol azzurro, questo decisivo, soffrendo però in un ruolo che però non sembra più il suo. Ormai è un Verratti, una mezzala di regia, non un Jorginho“.