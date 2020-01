Barella: “Ci meritavamo questa vittoria, ci teniamo. Eriksen? Grandissimo giocatore che…”

Nicolò Barella a Inter TV: “Solo gol ‘banali’? Devo imparare a fare quelli semplici. La vittoria era forse quello che ci era mancato nelle ultime partite, oggi la volevamo tanto. Ce la meritavamo. A volte non abbiamo raccolto quello che dovevamo raccogliere: siamo contenti. Napoli in semifinale? Mi aspetto una gara difficile, quando si stringe il cerchio tutto diventa difficile. E’ il nostro obiettivo, ci teniamo. Mi fa piacere avere segnato in tutte le competizioni. Non tanto per il record ma per il fatto di aiutare la squadra con i miei gol. Eriksen è un grandissimo giocatore che ci aiuta ancora di più ad alzare il livello. E’ ben accetto”.

(Inter TV)