Barella: “Cercheremo di dare il massimo e di vincere. Vogliamo fare felici i tifosi”

Le parole del centrocampista nerazzurro ai microfoni di Inter TV

"La Champions ha un sapore bellissimo, è una grandissima competizione. I nostri tifosi già sono speciali in campionato, in Champions lo sono ancora di più. Cercheremo di goderci lo spettacolo, di dare il massimo e di vincere. Penso che anche l'anno scorso abbiamo fatto in casa una buonissima partita, cercheremo di fare meglio e di vincere visto che l'anno scorso non ce l'abbiamo fatta. Sarà un'atmosfera fantastica, è sempre speciale giocare a San Siro. Oggi con i tanti tifosi sarà ancora più bello. Cercheremo di farli felici. Fare felici loro e fare felici noi". Con queste parole Nicolò Barella ha analizzato la sfida tra Inter e Real Madrid in programma stasera.