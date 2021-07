TS – Barella fatica a trovare la posizione, ha spazio per avanzare ma non lo fa

L'Italia batte la Spagna ai rigori e conquista la finale di Euro 2020, ma il centrocampista dell'Inter non brilla

Estasi Italia: gli Azzurri battono ai calci di rigore la Spagna e conquistano la finale di Euro 2020. Prestazione sotto tono per Nicolò Barella, protagonista di una prova non ai suoi livelli. Per Tuttosport merita un 5,5 in pagella: "Fatica a trovare la posizione, dalla sua parte Pedri appare e scompare e potrebbe approfittarne per avanzare il suo raggio d'azione. Non lo fa, però, almeno si impegna nell'azione di filtro su Busquets".