Barella e il feeling con Lukaku: c’è un comune denominatore. L’atteggiamento…

L’Inter che sta nascendo piace a Nicolò Barella. È quanto riporta la Gazzetta dello Sport che sottolinea come l’arrivo di Lukaku è la prova che anche la prossima stagione la squadra giocherà per vincere. "Tra lui e Romelu il feeling in campo è sempre stato elevatissimo: l’atteggiamento dei due è molto simile, la capacità di essere leader è il comune denominatore, il fattore che li lega. Barella rappresenta il top, vuole il top, lavora per raggiungere il top: non potrà darglielo la Nazionale, lo chiederà all’Inter. E l’Inter a lui domanderà la solita buona dose di continuità".