Festa doppia per Nicolò Barella: il centrocampista dell’Inter, autentico mattatore del successo di ieri sera sulla Juventus con un gol, un assist e una prestazione a dir poco sontuosa, da pochi minuti è diventato papà per la terza volta. Federica Schievenin, moglie del numero 23 nerazzurro, ha annunciato sul proprio profilo Instagram la nascita della piccola Matilde. Per la coppia si tratta del terzo fiocco rosa dopo Rebecca (3 anni) a Lavinia (un anno).