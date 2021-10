EDICOLA CDS – Barella firma e raddoppia. Tocca a Morata sfidare Dzeko

"Barella firma e raddoppia. Tocca a Morata sfidare Dzeko". Recita così il titolo in copertina sulla prima pagina del Corriere dello Sport

"Barella firma e raddoppia. Tocca a Morata sfidare Dzeko". Recita così il titolo in copertina sulla prima pagina del Corriere dello Sport di sabato 23 ottobre 2021. "Domani Inter-Juve: in palio ci sono punti da scudetto. Sarà decisivo l'attacco più forte", il commento del quotidiano. Si parla anche di Mourinho: "Non fa sconti. Durissimo con la squadra: 'Alcuni di voi non giocherebbero in B'. Accuse pesanti come fece all'Inter quando convinse Moratti a cambiare la rosa sul mercato. Poi arrivò il Triplete". Spazio anche ad un'intervista a Sabatini.