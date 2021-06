De Grandis (Sky): “Barella, forbice più larga tra potenzialità e quello che ha raggiunto”

Il giornalista ha fatto un confronto tra i centrocampisti italiani convocati da Mancini per l'Europeo

Sugli altri centrocampisti convocati da mister Mancini, il giornalista ha aggiunto: «Jorginho ha carattere internazionale per quello che ha vinto col Chelsea ma anche per quello che ha rappresentato nel Napoli di Sarri che gioca a memoria e lui cuciva i reparti. Verratti è quello che dà il tempo e anche lui ha statura internazionale e ha fatto anche la mezzala. Probabilmente con i piedi che ha dovrebbe prendersi qualche responsabilità in più e gioca più lontano dalla porta rispetto a Barella che si sbilancia più in avanti».