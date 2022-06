Barella: “I giovani devono giocare, ci rialzeremo. Frattesi avrà grandissimo futuro”

Nicolò Barella, dal ritiro della Nazionale, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "In questo momento abbiamo bisogno di sicurezze e di energia, penso che la partita contro la Germania abbia dimostrato che si possono avere degli alti e bassi, ma con la mentalità e la voglia di vestire questa maglia si possono superare. Sicuramente mister Mancini saprà meglio di noi se è stato più difficile 4 anni fa o se sarà più facile ripartire ora. Penso che ci sono tanti giocatori forti, in queste settimane ho visto tanti ragazzi che secondo me avranno tanto futuro, faranno le fortune del nostro calcio e ho tantissima fiducia in loro, come il mister l'ha avuta in noi quando siamo arrivati in Nazionale.