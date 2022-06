Barella: “Germania forte e non perdona nulla. Se proviamo vergogna? Dico che…”

"E' l'inizio di un nuovo percorso, inciampare ci sta, nel secondo tempo abbiamo fatto buone cose. La Germania è forte e non ti perdona nulla, servirà per imparare e ci stanno degli errori in un percorso così. Il mister ha provato, abbiamo pagato a caro prezzo alcuni errori. Proviamo vergogna? Parola pesante, c'è grande dispiacere anche per chi è venuto a vederci, all'andata siamo stati più bravi, sicuramente la Germania è più pronta di noi".