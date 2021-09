Inter: Barella, da Conte a Inzaghi, come è cambiato il suo gioco. “Ora è letale”

Il centrocampista nerazzurro sta rendendo al massimo anche con il tecnico attuale che chiede più spinta alle mezzali

Eva A. Provenzano

I tifosi lo hanno già scelto come ha fatto Brozovic. Come aveva fatto Conte, come ha fatto Inzaghi. Barella è uno dei giocatori più importanti nelle loro Inter. Tutti e due gli allenatori utilizzano lo stesso schema, il 3-5-2 ma lo fanno in maniera diversa. Soprattutto la differenza si vede in mezzo, nell'impiego dei centrocampisti, spiega calciomercato.com nell'analisi sul ruolo dell'impiego di Nicolò.

Le mezzali sono diventati più centrali nel gioco e più letali. Per questo sono state prese in considerazione due gare nelle quali Barella ha segnato. Nella gara con la Juve all'epoca di Conte e nella gara col Bologna in questo campionato.

"Lo sviluppo dell'Inter di Conte tendeva ad aprire le due mezzali verso l'esterno in modo da lasciare spazio a Lukaku e Lautaro di abbassarsi centralmente e poi attaccare e occupare l'area di rigore. Barella in questa partita ha di fatto toccato più palloni lungo la linea laterale che non in mezzo al campo. A differenza di Conte, Inzaghi tende ad allargare nello sviluppo non più i centrocampisti, bensì gli attaccanti con i mediani che, invece, hanno il compito di costruire e riempire l'area, a turno, quando i centravanti si spostano. È così che la zona di azione di Barella si è allargata diventando molto più centrale", l'analisi del sito.

E questa trasformazione ha reso più efficace Barellain avanti. In quattro partite in Serie A ha fatto un gol, fornito 3 assist, ha vinto 9 contrasti su 10, ha vinto oltre il 50% dei duelli aerei e non. Ha fatto contare l'85% di passaggi riusciti e ha creato otto occasioni. Sempre più essenziale.

(Fonte: calciomercato.com)