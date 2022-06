Inter, i tifosi hanno scelto: è di Barella il gol più bello del mese di maggio

Un tiro a giro bellissimo: forte, preciso, pesante. Nicolò Barella ha aperto così la finale di Coppa Italia, vinta dall'Inter contro la Juventus. Il gol del momentaneo 1-0, prima del 4-2 finale. Proprio il suo destro ha conquistato l'ultimo Digitalbits Goal of the Month , assicurandosi il premio gol più bello del mese di maggio.

La scelta del DIGITALBITS GOAL OF THE MONTH di maggio ha come sempre regalato grandi sorprese per coloro che hanno espresso il proprio voto: il concorso associato a questa votazione metteva infatti in palio un meet & greet con un calciatore della prima squadra nerazzurra.