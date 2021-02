Barella: “Questa squadra ha un grandissimo potenziale. Sto bene, se serve io…”

“Abbiamo trovato la quadratura giusta, io faccio quello che mi chiede il mister e quello che serve alla squadra. Se serve una corsa in più la faccio. Sto bene ma come dico sempre tutto quello che mi accade lo devo alla squadra. Ringrazio tutti per quello che stiamo facendo e che dobbiamo continuare a fare. Gol? Vero che potevo fare un gol subito e poi un altro, per fare uno step ulteriore potevo fare meglio. Sono contento per la vittoria, non importa chi fa gol. Importa vincere. Penso che questa squadra abbia un grandissimo potenziale, lo abbiamo dimostrato. Siamo una squadra forte. Ci manca un po’ essere cinici sotto la porta, su quello stiamo lavorando per fare un ulteriore step per chiudere le partite”. Con queste parole Nicolò Barella si è detto soddisfatto della prestazione della squadra contro la Fiorentina.

(Inter TV)