Sky, intervista a Barella: anticipazioni. Sulla fascia: “Ci sono delle gerarchie. Non è…”

Il giocatore nerazzurro ha parlato anche ai microfoni di Skysport e arriva dal canale satellitare la sintesi che anticipa le sue dichiarazioni

Matteo Barzaghi ha spiegato: "Si parte dal rinnovo di contratto perché è la prima volta che rinnova il contratto che lo renderà un cardine. Lui racconta la soddisfazione del club nei suoi confronti e della sua voglia di rimanere all'Inter. Sulla fascia da capitano ha risposto come risponde ai tifosi fuori dai cancelli della Pinetina, non voglio saperne perché il capitano è Handanovic e ci sono altri prima di me. Io sono solo uno che cerca di fare il bene della squadra lottando, non ho ambizioni di quel tipo, non si tratta quindi dell'essere gasato dall'idea, ma ci sono delle gerarchie. Un Barella sempre molto umile che dimostra la sua mentalità. Ha parlato del rosso di Madrid, sa di aver sbagliato, ha chiesto scusa a tutti. E ha infine parlato della sua amicizia con Brozovic".