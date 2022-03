Italia, convocati in 23 per la Macedonia. Bastoni e Barella titolari. Scamacca…

I due giocatori nerazzurri giocheranno dal primo minuto nella semifinale di questa sera. Il calciatore del Sassuolo va in tribuna

Mancini ha convocato la lista dei 23 convocati per la partita dell'Italia con la Macedonia del Nord di questa sera. Nove dei giocatori che sono nel gruppo azzurro per questi play-off andranno in tribuna. Tra questi ci sono Zaniolo e Scamacca, l'attaccante del Sassuolo già seguito dall'Inter. Questa mattina, nella rifinitura, il calciatore non si è allenato con il gruppo per un dolorino all'adduttore che aveva già avvertito prima della sfida di campionato contro lo Spezia, per questo non aveva giocato dal primo minuto. Con lui in tribuna ci va anche Belotti. C'è Joao Pedro tra i convocati.