Inter, sale prezzo per Scamacca e Frattesi? “Non facile per due motivi, carta Pinamonti”

Si rincorrono i rumors su Paulo Dybala dopo il mancato rinnovo, ma le priorità di mercato di casa Inter sono altre

Si rincorrono i rumors su Paulo Dybala dopo il mancato rinnovo con la Juventus, ma il mercato in entrata dell’Inter verso la prossima stagione è indirizzato su due nomi in particolare: Gianluca Scamacca per l’attacco e Davide Frattesi per il centrocampo. Entrambi del Sassuolo, sono le prime scelte per rinforzare i reparti, con Gleison Bremer prediletto per la difesa invece. Sono questi tre i nomi principali verso giugno. E oggi Tuttosport si sofferma sul prezzo dei gioielli del Sassuolo in vista della prossima finestra di mercato e non solo.

“La dirigenza nerazzurra ha messo nel mirino i due classe 1999 per farne il primo (Scamacca, ndr) l’erede di Edin Dzeko, il secondo (Frattesi, ndr) la prima alternativa al trio titolare di centrocampo. Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno già iniziato a trattare con il Sassuolo, anzi, Scamacca è stato richiesto, invano, l’estate scorsa, così come a gennaio non è andato a buon fine un tentativo in extremis per Frattesi. L’Inter c’è, però non sarà comunque semplice strappare i due giocatori e il motivo è doppio. Quello “semplice” riguarda il prezzo che il club neroverde fa e farà dei suoi gioielli, visto che qualche giorno fa l’ad Giovanni Carnevali ha spiegato come potrebbero non bastare 65 milioni per la suddetta coppia. Ma c’è un ulteriore ostacolo sulla strada dell’Inter e riguarda il tempo, più che l’eventuale concorrenza: altri club, infatti, sono interessati ai giocatori del Sassuolo, vedi per esempio la Juventus per Giacomo Raspadori (vecchio pallino anche nerazzurro, ora però scalzato dai compagni), il Milan per Domenico Berardi e la Lazio per Maxime Lopez. E’ evidente che il Sassuolo non potrà vendere tutti i suoi migliori giocatori e chi prima arriverà, con l’offerta giusta, si porterà a casa l’ambito bottino.