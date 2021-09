GdS – Italia: Barella, 6 in pagella. Uno dei meno peggio. Fuori solo perché…

Il centrocampista nerazzurro ha giocato un tempo contro la Bulgaria e ci ha messo qualità e quantità

L'Italia ha pareggiato con la Bulgaria e ci si aspettava di più data la vittoria agli Europei e la portata dell'avversario. È mancata concretezza in difesa e in attacco. Ma a Barella La Gazzetta dello Sport dà sei in pagella. E il giudizio nei confronti del centrocampista dell'Inter è positivo al di là della sufficienza.