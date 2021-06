Cucchi: “Barella, l’Europeo per essere il Baggio o Totti di questa Italia”

Le importanti parole del giornalista sul centrocampista dell'Inter, ora impegnato con la Nazionale del ct Mancini

Il giornalista di "Tutto il calcio minuto per minuto" Riccardo Cucchi a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato così di Italia-Svizzera in programma alle 21 e in particolare di Nicolò Barella: "La partita è da prendere con molta attenzione. Sulla carta l'Italia dovrebbe farcela, ha qualità temperamentali e tecniche superiori agli avversari ma è il campo che deve parlare. Serve l'atteggiamento giusto. Per l'Italia sarebbero tre punti fondamentali per il passaggio del turno. In questa Italia mancano punti di riferimento come ci sono stati in passato, vedi Rivera, Baggio, Totti e Del Piero. L'unico calciatore che per talento, ma che ancora deve sbocciare completamente, è Barella. Mi auguro che sia un Europeo in cui possa consacrarsi”, le sue parole.